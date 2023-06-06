Kian Tegang, Jenderal China Tuduh AS Miliki Mentalitas Perang Dingin

CHINA – Konflik antara China dengan Amerika Serikat (AS) sepertinya semakin menajam dan memanas. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan China Jenderal Li Shangfu menuduh AS memiliki "mentalitas Perang Dingin" danmeningkatkan risiko keamanan.

Jenderal Li yang diangkat menjadi Menhan pada Maret lalu itu juga mengatakan jika perang dengan AS akan menjadi "bencana yang tak tertahankan" bagi dunia. Hal ini diungkapkannya dalam pidato besar pertamanya sejak mengambil jabatan tersebut.

Dia dilaporkan berbicara pada Dialog Shangri-La di Singapura, satu-satunya pertemuan keamanan tahunan di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam pidatonya dia mengatakan China tidak akan membiarkan patroli angkatan laut oleh AS dan sekutunya menjadi "dalih untuk melakukan hegemoni navigasi".