Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kian Tegang, Jenderal China Tuduh AS Miliki Mentalitas Perang Dingin

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |06:01 WIB
Kian Tegang, Jenderal China Tuduh AS Miliki Mentalitas Perang Dingin
Menhan China Jenderal Li Shangfu (Foto: AFP)
A
A
A

CHINAKonflik antara China dengan Amerika Serikat (AS) sepertinya semakin menajam dan memanas. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan China Jenderal Li Shangfu menuduh AS memiliki "mentalitas Perang Dingin" danmeningkatkan risiko keamanan.

Jenderal Li yang diangkat menjadi Menhan pada Maret lalu itu juga mengatakan jika perang dengan AS akan menjadi "bencana yang tak tertahankan" bagi dunia. Hal ini diungkapkannya dalam pidato besar pertamanya sejak mengambil jabatan tersebut.

Dia dilaporkan berbicara pada Dialog Shangri-La di Singapura, satu-satunya pertemuan keamanan tahunan di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam pidatonya dia mengatakan China tidak akan membiarkan patroli angkatan laut oleh AS dan sekutunya menjadi "dalih untuk melakukan hegemoni navigasi".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/18/2893427/as-tuduh-china-lakukan-disinformasi-kemlu-beijing-itu-adalah-disinformasi-BjvN29QETr.jpg
AS Tuduh China Lakukan Disinformasi, Kemlu Beijing: Pernyataan Itu Adalah Disinformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/18/2833827/beri-jaminan-blinken-china-telah-meyakinkan-as-tidak-akan-pasok-bantuan-mematikan-ke-rusia-5KXb6oz2FO.jpg
Beri Jaminan, Blinken: China Telah Meyakinkan AS Tidak Akan Pasok Bantuan Mematikan ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/18/2833753/meski-banyak-perbedaan-as-dan-china-janji-stabilkan-hubungan-yang-tegang-usai-pembicaraan-8MG0L24fqi.jpg
Meski Banyak Perbedaan, AS dan China Janji Stabilkan Hubungan yang Tegang Usai Pembicaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/18/2833115/stabilkan-hubungan-yang-tegang-blinken-gelar-pembicaraan-terang-terangan-dengan-china-jRGJT4QlNh.jpg
Stabilkan Hubungan yang Tegang, Blinken Gelar Pembicaraan Terang-terangan dengan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/18/2825424/kapal-perusak-china-hampir-serempet-kapal-perang-as-menhan-austin-perilaku-tak-bertanggung-jawab-iTmeDe4aiX.jpg
Kapal Perusak China Hampir Serempet Kapal Perang AS, Menhan Austin: Perilaku Tak Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/18/2825357/atur-ulang-hubungan-yang-kacau-dan-tegang-gedung-putih-biden-akan-bertemu-presiden-china-pada-suatu-saat-RJyn2bXnXO.jpg
Atur Ulang Hubungan yang Kacau dan Tegang, Gedung Putih: Biden Akan Bertemu Presiden China pada Suatu Saat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement