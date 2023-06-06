Profil Danpussenarhanud Brigjen TNI Johanis Payung, Punya Segudang Pengalaman Artileri Pertahanan Udara

JAKARTA – Brigjen TNI Johanis Payung menjadi salah satu dari 44 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) yang dimutasi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Mutasi dan promosi jabatan 68 Pati TNI itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/568/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Johanis Payung dirotasi menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Danpussenarhanud). Posisi terbarunya ini menggantikan Mayjen TNI Haris Sarjana yang dirotasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

BACA JUGA: 3 dari 22 Pati TNI AD Jadi Bintang Dua Setelah Resmi Naik Pangkat

Sebelumnya, ia merupakan Direktur Lembaga (Dirlem) Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoad). Adapun jabatan Dirlem Seskoad yang ditinggalkan Johanis Payung diisi oleh Kolonel Arh Mandrawan Suseno. Mandrawan Suseno sebelumnya menjabat sebagai Diribindok Pussenarhanud.