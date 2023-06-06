Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menabung di bank bjb Bisa Nonton Konser Sobat Festival 2023

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |20:08 WIB
Menabung di bank bjb Bisa Nonton Konser Sobat Festival 2023
Menabung bank bjb bisa nonton konser Sobat Festival (Foto: Dok bank bjb)
A
A
A

SURAKARTA - Ingin datang ke Sobat Festival 2023 di Surakarta? Tak perlu war tiket, Anda hanya perlu menabung di bank bjb untuk mendapat tiket nonton festival musik yang diselenggarakan pada Juli 2023 nanti.

Setelah sukses digelar pada 2022, Solo Batik Festival atau yang dikenal dengan Sobat Festival kembali akan digelar di Surakarta. Sobat Festival 2023 bakal menghadirkan penampilan dari berbagai musisi kenamaan tanah air, yakni Rizky Febian, Perunggu, Mahalini, The Panturas, Setia Band, Palu Goyang, hingga Maseta serta musisi lainnya.

 BACA JUGA:

Festival musik ini akan diselenggarakan pada Minggu, 2 Juli 2023 di Lapangan Pamedan Mangkunegara, Surakarta. Untuk memperoleh tiketnya, Anda dapat melakukan setoran tabungan di bank bjb dengan sejumlah skema.

Skema pertama adalah melalui penempatan dana tabungan bjb Tandamata Berjangka/SiMuda. Dengan melakukan setoran awal Rp250.000 dan setoran bulanan Rp100.000 selama 1 tahun, nasabah berhak mendapat 2 tiket Sobat Festival 2023 regular. Atau, nasabah juga bisa melakukan setoran dana Rp600.000 untuk di-hold selama 3 bulan, untuk mendapat 2 tiket regular.

Skema selanjutnya adalah penempatan dana di tabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb. Dengan setoran awal Rp100.000 dan setoran bulanan sebesar Rp50.000 selama 1 tahun, nasabah berhak atas 1 tiket. Sedangkan untuk setoran awal Rp200.000 dan setoran bulanan sebesar Rp100.000 selama 1 tahun, nasabah berhak atas 2 tiket.

Skema terakhir adalah penempatan dana di tabungan DPLK tanpa setoran bulanan. Hanya dengan menyetor Rp1.000.000 untuk di-hold selama 1 tahun, nasabah berhak atas 1 tiket. Sementara dengan setoran Rp2.000.000 untuk di-hold selama 1 tahun, nasabah berhak atas 2 tiket.

Telusuri berita news lainnya
