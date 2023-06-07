Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tahukah Kamu Kenapa Israel dan Palestina Berkonflik?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:32 WIB
Tahukah Kamu Kenapa Israel dan Palestina Berkonflik?
Ilustrasi (Foto:Reuters)
JAKARTA- Tahukah kamu kenapa Israel dan Palestina berkonflik menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan keduanya sudah berselisih sudah sejak lama.

Tahukah kamu kenapa Israel dan Palestina berkonflik sudah terjadi pada abad ke-19 dan ke-20 dunia dipenuhi oleh militer, perang saudara dan penaklukan oleh kekuatan kolonial. Situasi tersebut tentu berdampak pada masyarakat saat itu, terutama Perang Dunia, yang menyebabkan 40 juta orang kehilangan nyawa dan hancurnya tatanan dunia.

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah alasan Israel menyerang Palestina:

1. Menginginkan Kota Yerusalem

Melansir dari Vox, latar belakang konflik Palestina dan Israel adalah keduanya ingin mendirikan negara di tanah yang sama.

Wilayah geografis yang diperebutkan Palestina dan Israel terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Wilayah tersebut kini diberi label Israel di peta.

