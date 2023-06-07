3 Fakta Satgas TPPO Bentukan Polri, Dikoordinasi oleh Bareskrim

, Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |06:05 WIB

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tim baru ini akan bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia.

Berikut beberapa fakta terkait tim khusus ini:

BACA JUGA:

Polres Cilacap Bongkar Kasus TPPO Jaringan Indramayu, 165 CPMI Jadi Korban

1. Berada di bawah koordinasi Bareskrim

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho Satgas ini berada di bawah koordinasi Bareskrim Polri dan dipimpin oleh Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri.

“Satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia,” kata Sandi saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (6/5/2023).

BACA JUGA:

Ratusan Orang Jadi Korban TPPO, Begini Modus Licik Pelaku

2. Akan dibentuk di seluruh Polda se-Indonesia

Menurut Sandi, Satgas TPPO ini nantinya juga akan dibentuk di seluruh Polda jajaran se-Indonesia.

“Serta ditindaklanjuti di setiap Polda membentuk Satgasda TPPO dipimpin Wakapolda,” ujar Sandi.