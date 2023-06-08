Seorang Pria Ditangkap Setelah Polisi Temukan Tubuh Wanita Dimutilasi dalam Apartemen

MUMBAI - Polisi di kota Mumbai, India telah membuka penyelidikan atas pembunuhan seorang wanita, yang diduga dilakukan oleh pasangannya.

Polisi mengatakan tubuh Saraswati Vaidya yang berusia 32 tahun ditemukan di apartemennya di distrik Mira Road pada Rabu, (7/6/2023).

Polisi telah menangkap pasangan Vaidya, Manoj Sane, (56), atas tuduhan pembunuhan. Mereka menuduh dia "membunuh secara brutal" Vaidya dan memotong-motong tubuhnya, demikian diwartakan BBC.

Sane ditahan dan belum membuat pernyataan publik.

Polisi mengatakan mereka tiba di apartemen Sane pada Rabu malam setelah beberapa penghuni gedung mengeluhkan "bau busuk" yang berasal dari rumah tersebut. Di dalam apartemen, mereka menemukan tubuh Vaidya yang sudah membusuk, yang telah dipotong menjadi beberapa bagian.

"Kami sedang menyelidiki motif di balik pembunuhan itu dan bagaimana dia melakukannya. Kami percaya bahwa dia memotong tubuh wanita itu menjadi potongan-potongan untuk memudahkan dia membuangnya," kata Wakil Komisaris Polisi Jayant Bajbale kepada surat kabar Hindustan Times.

(Rahman Asmardika)