Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Pria Ditangkap Setelah Polisi Temukan Tubuh Wanita Dimutilasi dalam Apartemen

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:46 WIB
Seorang Pria Ditangkap Setelah Polisi Temukan Tubuh Wanita Dimutilasi dalam Apartemen
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

MUMBAI - Polisi di kota Mumbai, India telah membuka penyelidikan atas pembunuhan seorang wanita, yang diduga dilakukan oleh pasangannya.

Polisi mengatakan tubuh Saraswati Vaidya yang berusia 32 tahun ditemukan di apartemennya di distrik Mira Road pada Rabu, (7/6/2023).

Polisi telah menangkap pasangan Vaidya, Manoj Sane, (56), atas tuduhan pembunuhan. Mereka menuduh dia "membunuh secara brutal" Vaidya dan memotong-motong tubuhnya, demikian diwartakan BBC.

Sane ditahan dan belum membuat pernyataan publik.

Polisi mengatakan mereka tiba di apartemen Sane pada Rabu malam setelah beberapa penghuni gedung mengeluhkan "bau busuk" yang berasal dari rumah tersebut. Di dalam apartemen, mereka menemukan tubuh Vaidya yang sudah membusuk, yang telah dipotong menjadi beberapa bagian.

"Kami sedang menyelidiki motif di balik pembunuhan itu dan bagaimana dia melakukannya. Kami percaya bahwa dia memotong tubuh wanita itu menjadi potongan-potongan untuk memudahkan dia membuangnya," kata Wakil Komisaris Polisi Jayant Bajbale kepada surat kabar Hindustan Times.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pembunuhan mutilasi india
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement