4 Kali Soekarno Jadi Sasaran Upaya Pembunuhan, dari Peristiwa Cikini Hingga Penembakan Idul Adha

JAKARTA – Presiden pertama RI Ir. Soekarno telah mengalami beberapa kali upaya pembunuhan sepanjang masa pemerintahannya. Percobaan terhadap nyawa Soekarno terjadi ketika Sang Proklamator tengah dalam perjalanan, menemani tamu negara, bahkan ketika sedang beribadah.

Berikut beberapa upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno:

1. Peristiwa Cikini Tahun 1957

Upaya pembunuhan pertama terhadap Soekarno terjadi di Cikini pada 1957 dalam insiden yang dikenal sebagai Peristiwa Cikini. Upaya pembunuhan ini didalangi oleh Gerakan Anti Komunis (GAK) yang dibentuk oleh Kolonel Zulkifli Lubis.

Pada 30 November 1957 pukul 9 malam, pelaku melempar granat tangan ke sekolah Perguruan Cikini untuk mengincar nyawa Bung Karno yang tengah menghadiri acara ulang tahun sekolah yang merupakan tempat anak-anak beliau belajar. Ledakan granat menewaskan 10 orang, dengan 48 anak mengalami luka-luka.

Empat pelaku serangan ini berhasil diringkus pada Desember 1957 dan diadili di Pengadilan Tentara Tinggi Jakarta dan didakwa atas tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap Presiden.

2. Serangan Rajamandala

Serangan Rajamandala yang terjadi pada April 1960 adalah upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang juga menargetkan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev yang tengah melawat ke Indonesia.

Soekarno dan Khrushchev tengah berada di Jembatan Rajamandala, Bandung Barat saat serangan yang dilakukan oleh anggota DI/TII terjadi. Soekarno dan Khrushchev berhasil selamat karena mendapat pengawalan ketat dari Paspampres.