HOME NEWS NASIONAL

4 Pernyataan Terkini Panglima TNI soal Pembebasan Pilot Susi Air, Utamakan Cara Persuasif

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:14 WIB
4 Pernyataan Terkini Panglima TNI soal Pembebasan Pilot Susi Air, Utamakan Cara Persuasif
Panglima TNI Laksamana Yudi Margono. (MNC Portal/Riana Rizkia)
A
A
A

BADUNG - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tetap memilih cara persuasif dalam operasi membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris.

Berikut 4 fakta pernyataan terkini Panglima TNI soal pembebasan pilot Susi Air, sebagaimana dirangkum pada Kamis (8/6/2023) :

1. Utamakan Cara Persuasif

Panglima TNI menyatakan, pihaknya memprioritaskan dialog untuk menyelamatkan pilot Susi Air yang disandera KKB.

"Untuk pilot sudah sering saya sampaikan bahwa kita tetap mengutamakan dialog, koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dan juga Pj (Penjabat) Bupati Nduga, kita utamakan dengan cara persuasif, tidak dengan operasi militer," ujar Yudo, usai pertemuan petinggi militer Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam forum ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) ke-20 di Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Rabu (7/6/2023), dilansir Antara.

2. Antisipasi Jatuhnya Korban

Yudo memberikan alasan dirinya tetap mengambil langkah persuasif untuk menyelamatkan pilot Susi Air tersebut untuk meminimalkan ataupun mengantisipasi jatuhnya korban dari pihak masyarakat.

Karena itu, Yudo memastikan upaya penyelamatan oleh TNI tersebut tetap berjalan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

"Kami tetap berusaha untuk menemukan, tentunya tapi tidak berdampak negatif atau berdampak korban di pihak masyarakat," katanya.

