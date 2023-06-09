Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Pegadaian Ajak Warga Warga Desa Madani MengEMASkan Sampah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:09 WIB
Pegadaian Ajak Warga Warga Desa Madani MengEMASkan Sampah
Pegadaian ajak warga desa Madani mengEMASkan sampah (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Jakarta- PT Pegadaian menggelar kegiatan edukasi dan literasi yang melibatkan 1.000 nasabah PNM Mekar yang dilakukan 10 titik Desa Madani yang tersebar di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 5-7 juni 2023 di desa-desa yang menjadi binaan PT PNM yang dikenal dengan istilah Desa Madani.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah menjelaskan, tak hanya untuk penguatan Holding Ultra Mikro, tapi kolaborasi yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Desa Madani ini sekaligus untuk memberi pemahaman ke masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang bisa menjadi suatu hal yang bernilai. Kolaborasi kedua entitas tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada jatuh pada tangga 5 Juni 2023 lalu.

“Isu kelestarian lingkungan merupakan merupakan tanggung jawab siapapun, baik perseorangan maupun perusahaan. Oleh karena itu Pegadaian terus memperkenalkan program bank sampah sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengamalkan Social Development Goals (SDG’s) dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Besar harapan kami, masyarakat semakin sadar bahwa sampah memiliki nilai tambah bagi pendapatan rumah tangga, selain dari usaha yang telah dilakukan,” kata Eka.

Telusuri berita news lainnya
