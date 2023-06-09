Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hadiah Unik Presiden Soeharto, Berikan Komodo Mendapat Balasan Kuda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:01 WIB
Hadiah Unik Presiden Soeharto, Berikan Komodo Mendapat Balasan Kuda
Soeharto. (Foto: ist.)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Ketiga RI Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade menjalin hubungan dan diplomasi dengan berbagai negara dan pemimpin di dunia. Selama masa kepemimpinannya, Soeharto diketahui kerap memberikan hadiah berupa komodo sebagai alat diplomasi.

Komodo dipilih sebagai hadiah karena keinginan ibu negara Siti Hartinah yang dikenal dengan sapaan Ibu Tien, untuk membangun museum fauna di Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII), Jakarta pada tahun 1975. Museum itu dibangun untuk menggambarkan kekhasan satwa Indonesia dan komodo merupakan salah satu satwa langka dan khas dari Indonesia.

Di sisi lain, Presiden Soeharto juga kerap menerima hadiah-hadiah dari para pemimpin dunia, beberapa di antaranya tergolong unik.

Berikut ini hadiah-hadiah unik yang pernah diterima Presiden Soeharto:

1. Kuda

Presiden Soeharto menerima hadiah seekor kuda dari Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev kala beliau berkunjung ke negara bekas Uni Soviet itu pada 1995.

Soeharto memang dikenal sebagai pribadi yang menyukai kuda, bahkan beliau mengembangkan bagian dari peternakan di Tapos, Bogor, menjadi pusat pembibitan dan pengembangan sapi jenis unggul dan beberapa ekor kuda miliknya. Sayangnya, kuda milik Soeharto itu akhirnya mati.

2. Pedang Emas 

Raja Arab Saudi Faisal bin Abdulaziz Al Saud memberikan hadiah berupa pedang emas kepada Presiden Soeharto kala beliau berkunjung ke Indonesia pada 1970.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Cerita Soeharto soeharto
