Humor Gus Dur: Jenis Setan yang Gemar Rebutan Kursi

JAKARTA – KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai seorang ulama dan negarawan yang gemar melontarkan guyonan dan humor segar. Tak jarang humor-humor Gus Dur tersebut selain dapat membuat orang terbahak juga memiliki pesan yang tersirat.

Dikutip dari NU Online, suatu ketika Gus Dur mengungkapkan pemikirannya kepada teman temannya tentang tiga jenis setan yang ada di dunia ini. Karena penasaran, kawan-kawan Gus Dur pun bertanya pada sang kiai tentang ketiga jenis setan yang dia maksud.

Pertama, kata Gus Dur, adalah setan yang sejenis jin. Setan jenis ini cara mengusirnya cukup dibacakan Ayat Kursi, maka kaburlah mereka, lari terbirit-birit.

Kedua, lanjut Gus Dur, setan yang jenisnya tidak jelas. Tapi kalau dilempar pakai kursi, setan itu pasti kabur juga.

Yang ketiga, kata Gus Dur, jenis setan ini tidak takut dilempar kursi.

"Setan ini malah hobinya berebut kursi." "Setan parlemen namanya," seloroh Gus Dur.

Kawan-kawan Gus Dur pun terbahak mendengar jawaban tersebut.

