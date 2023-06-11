Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

16 Oknum Tentara Ditangkap Setelah Terekam Video Terlibat Eksekusi 5 Pria

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |14:22 WIB
16 Oknum Tentara Ditangkap Setelah Terekam Video Terlibat Eksekusi 5 Pria
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
MEXICO CITY - Kementerian pertahanan Meksiko mengatakan pada Sabtu, (10/6/2023) bahwa pihaknye telah menangkap 16 personel militer yang diduga terlibat dalam "eksekusi", setelah para tentara terekam memukuli dan kemudian menembak lima orang.

Pengadilan militer pada Kamis, (8/6/2023) mengeluarkan 16 surat perintah penangkapan terhadap personel militer yang terlibat atas "kejahatan yang bertentangan dengan disiplin militer," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

BACA JUGA:

Oknum TNI Pelaku Penusukan Pengamen di Jakpus Ditahan di Pomdam Jaya 

Keputusan tersebut menyusul publikasi oleh media pada Selasa, (6/6/2023) dari sebuah video tertanggal 18 Mei dari negara bagian utara Tamaulipas yang menunjukkan sekitar selusin tentara mengepung sebuah truk setelah menabrak tembok dengan kecepatan tinggi.

Video tersebut memperlihatkan tentara menarik lima penumpang dari kendaraan dengan tendangan dan pukulan sebelum mendorong mereka ke dinding. Seorang tentara terlihat mengeluarkan senjata panjang dari truk. Pasukan kemudian tampak berlindung dan menembak ke kejauhan pada sasaran yang tak terlihat, sebelum menembak para pria.

Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan pada konferensi pers awal pekan ini bahwa pembunuhan itu tampaknya merupakan "eksekusi".

Perwakilan hukum untuk tentara tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

(Rahman Asmardika)

      
Topik Artikel :
pembunuhan meksiko
