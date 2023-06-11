Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Tahan Cuaca Panas, Tentara Inggris Ambruk Pingsan saat Parade Militer

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |15:47 WIB
Tak Tahan Cuaca Panas, Tentara Inggris Ambruk Pingsan saat Parade Militer
Pemain trombone band militer pingsan saat Tinjauan Kolonel, gladi resik untuk parade Trooping of Colour. (Foto: AP)
LONDON - Beberapa tentara Inggris kewalahan menghadapi cuaca panas pada Sabtu, (10/6/2023) saat mereka mengenakan tunik wol dan topi kulit beruang untuk memberi hormat kepada Pangeran William.

Setidaknya tiga penjaga pingsan selama parade militer yang dikenal sebagai Tinjauan Kolonel, di mana lebih dari 1.400 tentara dari Divisi Rumah Tangga dan Artileri Kuda Kerajaan Pasukan Raja ditinjau oleh pewaris takhta, yang merupakan Kolonel kehormatan dari Pengawal Welsh.

 BACA JUGA:

Suhu di London pada Sabtu diperkirakan mencapai 86 derajat Fahrenheit (30 derajat Celcius), demikian diwartakan CBS News.

Setelah itu William tweeted: "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap prajurit yang mengambil bagian dalam Tinjauan Kolonel pagi ini dalam cuaca panas. Kondisi sulit tetapi Anda semua melakukan pekerjaan dengan sangat baik."

