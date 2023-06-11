Gempa M5,0 Guncang Afsel, Warga Johannesburg Rasakan Getaran Kuat

JOHANNESBURG - Gempa berkekuatan (M) 5,0 mengguncang Johannesburg di Afrika Selatan pada Minggu, (11/6/2023) pagi, menurut USGS.

USGS mengatakan gempa terjadi pada 0038 GMT pada kedalaman 10 km (6 mil).

Beberapa warga Johannesburg melaporkan merasakan getaran.

"Gempa bumi di Johannesburg. Terpanjang dan terkuat yang pernah saya rasakan! Berlangsung sekitar 30 detik, rasanya seperti," tulis seorang warga di Twitter, sebagaimana dilansir Reuters.

Konsultan risiko keamanan dan manajemen krisis Crisis24 mengatakan tidak ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut.

(Rahman Asmardika)