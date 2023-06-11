Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 11 Juni: Jenderal Gatot Subroto Meninggal Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |05:00 WIB
Peristiwa 11 Juni: Jenderal Gatot Subroto Meninggal Dunia
Gatot Subroto (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pada 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Gatot Soebroto meninggal dunia dalam usia 54 tahun.

Gatot Subroto merupakan salah satu tokoh pejuang militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ia dilahirkan pada 10 Oktober 1907 di Banyumas, Jawa Tengah, sebagai putra pertama dari Sajid Joedojoewono.

Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang solider terhadap rakyat kecil meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang. Ia dianggap contoh seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Bergabung dengan KNIL membuat Gatot Subroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak.

Selama menjabat sebagai komandan kompi dan komandan batalyon, Gatot Subroto dinilai sering memihak kepada rakyat pribumi. Hal itulah yang sering kali membuat ia ditegur oleh atasannya.

Namun, bukan berarti sering mendapat teguran dari atasan membuat Gatot Subroto kapok dan patuh terhadap perintah. Justru hal itulah yang membuat Gatot Subroto mendapatkan angin segar untuk sekadar 'menakuti dan mengancam' pihak Jepang.

Saat itu, ia mengancam bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai komandan kompi dengan melemparkan atribut senjata perangnya. Melihat tindakan berani Gatot Subroto, atasannya kemudian meluluskan apa yang dikerjakan Gatot Subroto, yakni memihak pribumi terlebih rakyat kecil. Ia juga menentang Jepang jika berbuat semena-mena dan kasar terhadap anak buahnya.

Halaman:
1 2
      
