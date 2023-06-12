Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Berjaket Ojol Curi Celana Dalam di Minimarket, Aksinya Terekam CCTV

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |02:08 WIB
Viral Pria Berjaket Ojol Curi Celana Dalam di Minimarket, Aksinya Terekam CCTV
Aksi pencurian terekam CCTV. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Aksi dugaan pencurian terjadi di sebuah minimarket kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu, 10 Juni 2023. Seorang pria mengenakan atribut ojol kedapatan mencuri celana dalam.

Informasi itu salah satunya diunggah oleh akun Instgaram @infojaksel.id pada Minggu (11/6/2023). Tampak dalam video yang diunggah seorang pria mengenakan jaket ojek online (ojol) mengambil barang di dalam minimarket tersebut.

BACA JUGA:

Marak Pencurian, 2 Mobil Warga Raib Dalam Dua Hari di Pademangan 

Dia langsung menuju ke etalase celana dalam yang dijual di minimarket itu. Usai mengambil celana dalam, dia lantas memasukannya ke dalam tas gendongnya.

Bukannya menuju kasir, pria berjaket ojol itu langsung nyelonong keluar minimarket. Dia lantas menuju ke motor miliknya yang terparkir di depan minimarket dan langsung pergi dari lokasi kejadian seolah tak terjadi apa-apa.

 BACA JUGA:

Hingga berita ini tayang, belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian tentang dugaan kasus pencurian celana dalam tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
