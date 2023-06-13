Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Fakta Empat Anak Kolombia Bertahan 40 Hari di Hutan Amazon

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:03 WIB
5 Fakta Empat Anak Kolombia Bertahan 40 Hari di Hutan Amazon
Militer Kolombia selamatkan 4 bocah di hutan amazon (foto: dok Reuters)
A
A
A

SEBANYAK empat anak suku pribumi ditemukan selamat usai bertahan hidup selama 40 hari di Hutan Amazon, akibat pesawat yang ditumpanginya terjatuh pada 1 Mei 2023.

Penemuan keempat kakak beradik itu dianggap sebagai sebuah keajaiban mengingat kondisi hutan tempat pesawat mereka jatuh. Berikut sejumlah faktanya:

1. Keempat Bersaudara dan Bayi 12 Bulan

 

Musibah yang menimpa keempat bersaudara, berusia 13, sembilan, empat tahun, dan seorang bayi berusia 12 bulan itu bermula pada 1 Mei saat pesawat Cessna 206 yang membawa mereka dalam perjalanan dari bandara Araracuara, di provinsi Caqueta ke San Jose del Guaviare, sebuah kota di provinsi Guaviare.

Lalu di tengah penerbangan, pesawat itu mengeluarkan peringatan mayday karena mengalami kerusakan mesin. Tiga orang dewasa, termasuk pilot dan ibu keempat bersaudara itu, Magdalena Mucutuy, tewas akibat kecelakaan itu dan jenazah mereka ditemukan di dalam pesawat.

2. Pemerintah Kolombia Lakukan Pencarian

 

Setelah berminggu-minggu pencarian, pada 17 Mei Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam sebuah cuitan di Twitter mengatakan bahwa keempat anak itu telah ditemukan, memunculkan kegembiraan di seluruh negeri. Namun, dia kemudian menghapus cuitan itu, mengatakan bahwa informasi mengenai penemuan anak-anak itu belum dapat dikonfirmasi.

Akhirnya, pada Jumat, 9 Juni Petro mengatakan bahwa tetara Kolombia telah menemukan anak-anak itu, menyebutnya sebagai hari ajaib. Petro membagikan foto beberapa anggota militer dan komunitas Pribumi yang sedang merawat salah seorang anak, yang telah berada di hutan selama 40 hari.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement