5 Fakta Empat Anak Kolombia Bertahan 40 Hari di Hutan Amazon

SEBANYAK empat anak suku pribumi ditemukan selamat usai bertahan hidup selama 40 hari di Hutan Amazon, akibat pesawat yang ditumpanginya terjatuh pada 1 Mei 2023.

Penemuan keempat kakak beradik itu dianggap sebagai sebuah keajaiban mengingat kondisi hutan tempat pesawat mereka jatuh. Berikut sejumlah faktanya:

1. Keempat Bersaudara dan Bayi 12 Bulan

Musibah yang menimpa keempat bersaudara, berusia 13, sembilan, empat tahun, dan seorang bayi berusia 12 bulan itu bermula pada 1 Mei saat pesawat Cessna 206 yang membawa mereka dalam perjalanan dari bandara Araracuara, di provinsi Caqueta ke San Jose del Guaviare, sebuah kota di provinsi Guaviare.

BACA JUGA: Upacara Adat Digelar Sebagai Ucapan Syukur Usai 4 Anak Ditemukan Selamat di Hutan Amazon Selama 40 Hari Akibat Pesawat Jatuh

Lalu di tengah penerbangan, pesawat itu mengeluarkan peringatan mayday karena mengalami kerusakan mesin. Tiga orang dewasa, termasuk pilot dan ibu keempat bersaudara itu, Magdalena Mucutuy, tewas akibat kecelakaan itu dan jenazah mereka ditemukan di dalam pesawat.

2. Pemerintah Kolombia Lakukan Pencarian

Setelah berminggu-minggu pencarian, pada 17 Mei Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam sebuah cuitan di Twitter mengatakan bahwa keempat anak itu telah ditemukan, memunculkan kegembiraan di seluruh negeri. Namun, dia kemudian menghapus cuitan itu, mengatakan bahwa informasi mengenai penemuan anak-anak itu belum dapat dikonfirmasi.

Akhirnya, pada Jumat, 9 Juni Petro mengatakan bahwa tetara Kolombia telah menemukan anak-anak itu, menyebutnya sebagai hari ajaib. Petro membagikan foto beberapa anggota militer dan komunitas Pribumi yang sedang merawat salah seorang anak, yang telah berada di hutan selama 40 hari.