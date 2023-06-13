4 Fakta Pemuda Dibakar Hidup-Hidup di Pulogadung, Motifnya Masih Misteri

JAKARTA - Seorang pria tidak dikenal ditemukan dalam kondisi kritis di pinggir perlintasan rel kereta api di perbatasan Pisangan Baru-Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur. Korban yang tidak sadarkan diri hingga kini identitasnya tidak diketahui.

Berikut fakta-fakta terkait pria tanpa identitas itu:

1. Diduga dibakar hidup-hidup

Kanit Reskrim Polsek Pulogadung, AKP Wahyudi mengatakan bahwa korban yang berusia sekira 17 tahun, diduga dibakar oleh tiga orang yang belum dikenalnya hingga tidak sadarkan diri.

Dia mengatakan, korban yang ditemukan tanpa identitas ini telah dilarikan ke Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun, hingga kini korban belum sadarkan diri.

2. Motif pembakaran masih misteri

Menurut Wahyudi, kondisi korban yang tidak memiliki identitas dan belum sadarkan diri membuat polisi kesulitan mengetahui motif dari pembakaran ini.

“Hingga saat ini belum sadar. Kita juga masih belum mengetahui identitas maupun penyebab dari terbakarnya pria misterius tersebut,” kata Wahyudi kepada MNC Portal, Senin (12/6/2023).