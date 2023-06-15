Khairuddin Barbarossa, Laksamana Legendaris Ottoman Penguasa Laut Mediterania

JAKARTA - Khairuddin Barbarossa adalah seorang laksamana legendaris dari Kekaisaran Ottoman Turki yang mendominasi Laut Mediterania selama puluhan tahun. Dengan armadanya, Barbarossa, yang berarti Si Janggut Merah, menjadi momok di laut bagi musuh-musuh Kekaisaran Ottoman.

Lahir sekira tahun 1470-an atau awal 1480-an di Desa Palaiokipos, di Pulau Midili, Yunani yang kala itu berada di bawah kekuasaan Ottoman, Barbarossa dan saudara-saudaranya belajar berlayar setelah ayahnya, Yakup, yang merupakan tukang tembikar, membeli sebuah perahu untuk membantunya menjual barang-barangnya di seluruh pulau dan sekitarnya.

Antara 1504-1510, Aruj, kakak laki-laki Barbarossa, menggunakan armada kapalnya untuk mengangkut pengungsi Muslim Moor dari Spanyol ke Afrika Utara setelah jatuhnya Granada.

Pada 1516, Barbarossa dan Aruj memimpin invasi laut dan darat ke Aljazair yang saat itu berada di bawah dominasi Spanyol. Dengan bantuan dari Kekaisaran Ottoman Turki, dua bersaudara tersebut berhasil mengalahkan dan mengusir Spanyol dari kota-kota di Aljazair.

Aruj mengambil alih kekuasaan sebagai Sultan Aljazair dan menerima tawaran dari Sultan Ottoman Selim I untuk menjadikan Aljazair sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman. Namun, Spanyol membunuh Aruj pada 1518 pada saat penangkapan Tlemcen. Barbarossa pun mengambil alih status Aljazair.