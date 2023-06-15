Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Turis Amerika Terekam Berkelahi dengan Kanguru di Australia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:29 WIB
Viral Turis Amerika Terekam Berkelahi dengan Kanguru di Australia
Foto: Tangkapan layar/BBC.
A
A
A

PERTH – Video viral memperlihatkan seorang pria baku hantam dengan seekor kanguru yang agresif di Australia. Insiden ini terjadi di Taman Cohunu Koala Australia Barat, baru-baru ini.

Diwartakan BBC, pria turis Amerika itu membantu seorang wanita menghalau kanguru yang terus menerus mendekatinya. Wanita bernama Courtney Carter itu berteriak minta tolong selama beberapa menit karena “serangan” kanguru tersebut, sebelum seorang turis Amerika datang membantu.

“Saya tidak pernah menemui kanguru yang agresif, yang ingin terus bermain. Jadi saya sangat berterima kasih pada turis Amerika yang turun tangan,” kata Carter.

Mulanya, mereka tertawa melihat ulah kanguru itu, namun kejadian itu menjadi serius karena hewan marsupial itu menyerang si turis. Bahkan ketika putra pria itu bergabung untuk membantu ayahnya, kanguru tersebut mulai menendang kedua pria tersebut.

“Anda bisa melihat dari ekspresinya, Turis itu sebenarnya cukup ketakutan, dan dia pergi dengan sejumlah bekas cakaran di lengannya,” kata Carter.

Situasi mereda setelah seorang anggota staf datang untuk membawa kanguru itu pergi.

(Rahman Asmardika)

      
