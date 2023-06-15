Tinjau Sekolah Rusak di Grobogan, Ini Solusi Ganjar Pranowo

GROBOGAN - SD Negeri 1 Karangwader, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan tampak memperihatinkan. Kondisi tersebut ditemukan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah usai mendengar laporan dari warga.

Dari dasar laporan tersebut, Ganjar Pranowo meninjau lokasi dan melihat langsung ke dalam kelas. Setidaknya ada lima ruang yang dilakukan pengecekan secara langsung oleh pemilik rambut putih politisi PDI Perjuangan ini.

"Kalau saya lihat kondisi ruangan yang ada sudah selayaknya gedung ini di robohkan. Harus dirobohkan, setuju," ujar Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat meninjau SD Negeri 1 Karangwader, Penawangan Kabupaten Grobogan, Kamis (15/6/2023).

Meski dirobohkan, warga yang berdesak-desakan melihat calon Presiden 2023 ini sontak memberikan tepuk tangan dan teriakan hore.

Kondisi itu membuat Ganjar kebingungan lantaran sekolah dirobohkan tapi orangtua wali dan murid justru kegirangan.

Padahal dalam benak orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah ini belum diketahui mekanisme sekolah darurat sementara.