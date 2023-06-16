RUPS Pertamina, Tetapkan Jajaran Direksi Baru

Jakarta- Kementerian BUMN pada hari ini Jumat (16/06) melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kementerian BUMN telah resmi melengkapi jajaran Direksi Pertamina dengan mengangkat Alfian Nasution sebagai Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, serta menunjuk Erry Widiastono sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Keputusan tersebut tertuang dalam SK-122/MBU/06/2023 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi menjelaskan bahwa melalui RUPS tersebut maka Menteri BUMN, Erick Thohir telah melengkapi jajaran Direksi Pertamina.

“Hal ini diharapkan semakin mendorong Pertamina untuk bekerja lebih cepat, lebih agresif dan efisien. Sejalan dengan upaya Pertamina menjadi pemimpin di transformasi energi,” kata Brahmantya.

Alfian Nasution kini menjabat sebagai Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina yang sebelumnya dijabat oleh Erry Widiastono. Sebelum ditunjuk sebagai Direksi Pertamina, Alfian merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina. Beliau telah berkarir di Pertamina Group sejak lama, Alfian memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi di bidang pemasaran dan perkapalan Pertamina, serta pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina International Shipping (PIS).