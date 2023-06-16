Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

RUPS Pertamina, Tetapkan Jajaran Direksi Baru

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:22 WIB
RUPS Pertamina, Tetapkan Jajaran Direksi Baru
Foto: Dok Pertamuna
A
A
A

Jakarta- Kementerian BUMN pada hari ini Jumat (16/06) melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kementerian BUMN telah resmi melengkapi jajaran Direksi Pertamina dengan mengangkat Alfian Nasution sebagai Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, serta menunjuk Erry Widiastono sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Keputusan tersebut tertuang dalam SK-122/MBU/06/2023 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi menjelaskan bahwa melalui RUPS tersebut maka Menteri BUMN, Erick Thohir telah melengkapi jajaran Direksi Pertamina.

“Hal ini diharapkan semakin mendorong Pertamina untuk bekerja lebih cepat, lebih agresif dan efisien. Sejalan dengan upaya Pertamina menjadi pemimpin di transformasi energi,” kata Brahmantya.

Alfian Nasution kini menjabat sebagai Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina yang sebelumnya dijabat oleh Erry Widiastono. Sebelum ditunjuk sebagai Direksi Pertamina, Alfian merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina. Beliau telah berkarir di Pertamina Group sejak lama, Alfian memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi di bidang pemasaran dan perkapalan Pertamina, serta pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina International Shipping (PIS).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192979//bbm_pertamina-phob_large.jpg
Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax hingga Dexlite per 1 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192928//pgn_apresiasi_bph_migas_2025-SNbM_large.jpeg
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192883//grab_indonesia-B6qu_large.jpeg
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Jadi Bantalan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement