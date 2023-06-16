Kala Raja Sunda Langgar Tabu Nikahi Wanita Majapahit

JAKARTA – Kejatuhan Raja Majapahit, Prabu Kertabhumi pada 1478 menimbulkan dampak besar pada sejarah tanah Sunda. Kejatuhan sang raja menyebabkan munculnya gelombang pengungsi dari kerabat keraton Majapahit menuju daerah Kawali.

Salah seorang dari bangsawan yang mengungsi itu adalah Raden Baribin, saudara seayah Prabu Kertabhumi. Kedatangan Raden Baribin di Kawali diterima dengan baik oleh Prabu Dewa Niskala, yang kemudian menjodohkannya dengan putrinya, Ratna Ayu Kirana.

BACA JUGA: Kerajaan Sunda Serang Majapahit Usai Perang Bubat

Dilansir dari buku "Menemukan Kerajaan Sunda" dari Saleh Danasasmita, Ratna Ayu Kirana adalah putri bungsu Prabu Dewa Niskala dari salah seorang istrinya dan adik Raden Banyakcatra (Kamandaka) yang telah menjadi raja daerah di Pasir Luhur.

Namun, selain menjodohkan putrinya, Prabu Dewa Niskala juga ternyata telah melanggar sebuah tabu, dengan menikahi salah seorang dari wanita pengungsi dari Majapahit yang kebetulan telah bertunangan.

BACA JUGA: Singasari dan Majapahit Tidak Pernah Berhasil Menaklukan Kerajaan Sunda

Dalam Carita Parahyangan disebutkan tentang esti larangan ti kaluaran, yang dikeluarkan sejak peristiwa Perang Bubat, yang melarang Kerabat keraton Kawali berjodoh dengan kerabat Keraton Majapahit.

Terlebih lagi, seorang wanita yang bertunangan menurut perundang-undangan waktu itu tidak boleh menikah dengan laki-laki kecuali bila tunangannya meninggal dunia, atau membatalkan pertunangan. Pelanggaran dua aturan itu membuat raja Dewa Niskala dianggap telah berdosa besar.