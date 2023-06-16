Lima Hektare Lahan Gambut di Rokan Hulu Riau Terbakar

ROKAN HULU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sekitaran Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Dari pendataan petugas di lapangan, sedikitnya 5 hektare lahan terbakar.

"Diperkirakan kebakaran melahap lebih kurang 5 hektar lahan gambut, " ucap Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 10 Kunto Darussalam Kodim 0313/KPR Kopda Alesman Jumat (16/6/2023).

Dijelaskannya, bahwa pihaknya mendapat informasi terkait Karhutla dari masyarakat pada Kamis, 15 Juni 2023. Kemudian bersama aparat dari Polri dan aparat desa, pihak TNI AD mendatangi lokasi.

BACA JUGA: BNPB Catat 131 Karhutla Terjadi dalam 3 Bulan Terakhir

Saat di lokasi memang terjadi kebakaran. Ini membuat asap di sekitaran lahan yang terbakar.

"Setalah masyarakat melaporkan bahwa ada terjadi Karlahut maka saya dan Bhabinkamtibmas langsung meninjau lokasi. Setelah kami sampai di lokasi memang benar terjadi Karlahut," ungkap Kopda Alesman.

Setelah itu petugas berjibaku untuk melakukan pemadaman dengan berbagai alat termasuk dengan peralatan sederhana yakni menggunakan ranting pohon. Terkait apakah lahan sengaja dibakar, penydikannya diserhakan ke pihak kepolisian.

"Hingga sampai saat ini kami masih melakukan pemadaman dan pendinginan," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)