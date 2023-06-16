Wabup Merlan: Orang Tua Berperan Dukung Studi Anak Sesuai Keinginannya

BONEBOL – Orang tua memiliki peran strategis dalam membantu dan meningkatkan pembelajaran anak-anaknya, terutama dalam mendukung studi anak sesuai yang mereka inginkan.

Hal ini diutarakan Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli saat menghadiri dan memberikan sambutan pada penamatan dan perpisahan siswa-siswi kelas IX SMP Islam Terpadu Insan Karim, di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kamis (15/6/2023).

Oleh karena itu, Wakil Bupati Merlan Uloli meminta kepada seluruh orang tua para siswa-siswi SMP Islam Terpadu Insan Karim agar kiranya bisa mendorong anak-anaknya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan akhir yang mereka inginkan.

“Insya Allah setelah lulus dari SMP Islam Terpadu Insan Karim, anak-anak ini akan melanjutkan studi ke jenjang berikutnya sesuai dengan yang mereka inginkan dan sukai,” ucap Wabup Merlan.

Karena kebanyakan orang tua itu, lanjutnya, memaksa anaknya untuk ikut maunya orang tua. Padahal anaknya tidak suka. Biarkan anak itu menggeluti apa yang dia inginkan dan sukai. Jadi jangan dipaksa.

Ia menambahkan, kalau anak-anak kita mencintai dan menekuni pilihannya, maka dia akan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Dia akan buktikan bahwa dia akan mampu dan bertanggung jawab terhadap pilihannya.

Di akhir penyampaiannya, orang nomor dua di Kabupaten Bone Bolango itu, berharap dengan adanya penamatan ini akan menjadi penyemangat bagi orang tua, terutama pihak SMP Islam Terpadu Insan Karim untuk bisa mencetak generasi penerus yang saleh dan salehah yang akan membangun Bone Bolango ke depan lebih baik lagi.

(Agustina Wulandari )