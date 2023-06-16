Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wabup Merlan: Orang Tua Berperan Dukung Studi Anak Sesuai Keinginannya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:14 WIB
Wabup Merlan: Orang Tua Berperan Dukung Studi Anak Sesuai Keinginannya
Wisuda SMP Islam Terpadu Insan Karim. (Foto: dok Pemkab Bonebol)
A
A
A

BONEBOL – Orang tua memiliki peran strategis dalam membantu dan meningkatkan pembelajaran anak-anaknya, terutama dalam mendukung studi anak sesuai yang mereka inginkan.

Hal ini diutarakan Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli saat menghadiri dan memberikan sambutan pada penamatan dan perpisahan siswa-siswi kelas IX SMP Islam Terpadu Insan Karim, di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kamis (15/6/2023).

Oleh karena itu, Wakil Bupati Merlan Uloli meminta kepada seluruh orang tua para siswa-siswi SMP Islam Terpadu Insan Karim agar kiranya bisa mendorong anak-anaknya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan akhir yang mereka inginkan.

“Insya Allah setelah lulus dari SMP Islam Terpadu Insan Karim, anak-anak ini akan melanjutkan studi ke jenjang berikutnya sesuai dengan yang mereka inginkan dan sukai,” ucap Wabup Merlan.

Karena kebanyakan orang tua itu, lanjutnya, memaksa anaknya untuk ikut maunya orang tua. Padahal anaknya tidak suka. Biarkan anak itu menggeluti apa yang dia inginkan dan sukai. Jadi jangan dipaksa.

Ia menambahkan, kalau anak-anak kita mencintai dan menekuni pilihannya, maka dia akan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Dia akan buktikan bahwa dia akan mampu dan bertanggung jawab terhadap pilihannya.

Di akhir penyampaiannya, orang nomor dua di Kabupaten Bone Bolango itu, berharap dengan adanya penamatan ini akan menjadi penyemangat bagi orang tua, terutama pihak SMP Islam Terpadu Insan Karim untuk bisa mencetak generasi penerus yang saleh dan salehah yang akan membangun Bone Bolango ke depan lebih baik lagi.

(Agustina Wulandari )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192928//pgn_apresiasi_bph_migas_2025-SNbM_large.jpeg
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192883//grab_indonesia-B6qu_large.jpeg
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Jadi Bantalan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192868//dirut_bri_hery_gunardi-j4nk_large.jpeg
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement