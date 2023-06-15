Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diskominfo Gelar Sosialisasi dan Bimtek Wali Data Portal Open Data Bone Bolango

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:52 WIB
Diskominfo Gelar Sosialisasi dan Bimtek Wali Data Portal Open Data Bone Bolango
Diskominfo gelar Sosialisasi dan Bimtek Wali Data Portal Open Data Bone Bolango (Foto: Dok Pemkab Bone Bolango)
A
A
A

Bonebol – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bone Bolango, menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) Wali Data Open Data Bone Bolango tahun 2023, di Gedung Eksekutif Meeting Room PDM. Bone Bolango, pada Rabu (14/6/2023).

Kegiatan yang dibuka secara resmi Kepala Diskominfo Bone Bolango, Misnawaty Wantogia itu, diikuti para Wali Data di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Misnawaty Wantogia mengatakan, kegiatan sosialisasi dan Bimtek Wali Data ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dimana di dalam Satu Data Indonesia itu, kita perlu membuat sebuah platform satu data Bone Bolango, yakni Portal Open Data Bone Bolango.

“Portal Open Data Bone Bolango yang kita bangun ini adalah salah satu portal yang diintegrasikan dengan portal Satu Data Indonesia. Olehnya lewat sosialisasi dan Bimtek ini kita latih para Wali Data yang berasal dari OPD, sehingga mereka bisa melakukan penginputan data, mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data di OPD-nya masing-masing,”kata Misnawaty.

Dengan hadirnya platform Portal Open Data Bone Bolango ini, kata Misnawaty, diharapkan apa yang jadi tujuan dari Satu Data Indonesia bisa terwujud di Kabupaten Bone Bolango.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192790//ilustrasi_pembayaran_dengan_kartu_kredit-Jft3_large.jpeg
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192716//ilustrasi_bermain_game-H2Ew_large.jpeg
Hal yang Dipertimbangkan saat Anda Ingin Membeli Akun FF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192665//injourney_airports_buka_posko_terpadu_melayani_sepenuh_hati-DdzF_large.jpeg
InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192657//pgn_saka_optimalkan_kinerja_operasi_2025-N8PT_large.jpeg
PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement