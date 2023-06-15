Diskominfo Gelar Sosialisasi dan Bimtek Wali Data Portal Open Data Bone Bolango

Bonebol – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bone Bolango, menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) Wali Data Open Data Bone Bolango tahun 2023, di Gedung Eksekutif Meeting Room PDM. Bone Bolango, pada Rabu (14/6/2023).

Kegiatan yang dibuka secara resmi Kepala Diskominfo Bone Bolango, Misnawaty Wantogia itu, diikuti para Wali Data di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Misnawaty Wantogia mengatakan, kegiatan sosialisasi dan Bimtek Wali Data ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dimana di dalam Satu Data Indonesia itu, kita perlu membuat sebuah platform satu data Bone Bolango, yakni Portal Open Data Bone Bolango.

“Portal Open Data Bone Bolango yang kita bangun ini adalah salah satu portal yang diintegrasikan dengan portal Satu Data Indonesia. Olehnya lewat sosialisasi dan Bimtek ini kita latih para Wali Data yang berasal dari OPD, sehingga mereka bisa melakukan penginputan data, mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data di OPD-nya masing-masing,”kata Misnawaty.

Dengan hadirnya platform Portal Open Data Bone Bolango ini, kata Misnawaty, diharapkan apa yang jadi tujuan dari Satu Data Indonesia bisa terwujud di Kabupaten Bone Bolango.