HOME NEWS NEWS

Jobseeker Merapat, Ini Tips Menghindari Rekrutmen Palsu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |21:08 WIB
Jobseeker Merapat, Ini Tips Menghindari Rekrutmen Palsu
Waspada penipuan rekrutmen Pegadaian. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA - Di era digital ini, informasi muncul dengan lebih cepat, mudah dan masif, salah satu informasi yang paling menarik perhatian masyarakat adalah mengenai rekrutmen. Namun risiko terjebak penipuan berkedok rekrutmen juga semakin tinggi. 

Oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan kini tidak segan menggunakan identitas figur publik hingga perusahaan-perusahaan besar untuk mengincar data pribadi atau uang korban.

Menanggapi banyaknya penipuan berkedok rekrutmen yang terjadi, Direktur Human Capital PT Pegadaian Tribuana Tunggadewi membagikan tips untuk para jobseeker agar tidak mudah teperdaya rekrutmen palsu.

“Informasi rekrutmen palsu perusahaan besar memang sangat banyak berseliweran, terutama di media sosial. Kami dari manajemen Pegadaian juga sangat mewanti-wanti masyarakat, khususnya calon karyawan agar waspada terhadap informasi rekrutmen yang mengatasnamakan Pegadaian," ujarnya.

Ia menambahkan, Pegadaian sendiri tidak pernah memungut biaya apapun selama proses rekrutmen, tidak bekerja sama dengan travel manapun, dan pastinya rekrutmen Pegadaian bisa di cek langsung di website resmi pegadaian.co.id, LinkedIN PT Pegadaian dan akun Instagram pegadaian_id.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
