Kasus Ibu Muda Tewas Peluk 3 Anaknya yang Masih Balita, Polisi Amankan Suami Siri Korban

PATI - Tak butuh lama, polisi akhirnya mengamankan suami siri dari ibu muda yang ditemukan tewas di Pati, Jawa tengah, pada rabu malam lalu.

Terduga pelaku berinisial M (45), ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban Budiarti, sehingga menyebabkannya tewas.

Sebelumnya, korban ditemukan tewas disamping tiga anaknya yang masih balita. Pada saat ditemukan, korban tengah memeluk anaknya yang masih bayi, sedangkan dua anak lainnya. memeluk korban dari belakang.

Korban pertama kali ditemukan oleh pelaku yang curiga HP-nya tidak aktif selama dua hari. Korban tinggal bersama tiga anaknya di rumah kontrakan, sedangkan pelaku bekerja di luar kota.

"Pelaku mengaku telah melakukan kekerasan kepada korban, lantaran cemburu, tidak boleh melihat HP korban. Pelaku curiga korban telah berselingkuh," kata Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar.