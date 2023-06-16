Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

ABG Ini Tusuk Ibu Kandungnya Pakai Obeng Gegara Ingin Menikah Lagi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |00:01 WIB
ABG Ini Tusuk Ibu Kandungnya Pakai Obeng Gegara Ingin Menikah Lagi
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

PALEMBANG - Merpal Satria Pratama (18) seorang anak tega menusuk ibu kandungnya, Marnila (47) dengan obeng saat berdua di kediamannya Jalan Sultan M Mansyur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Rabu (14/6/2023) sekira pukul 19.00 WIB.

Dari pengakuan tersangka, dia mencoba membunuh ibunya karena tak terima sang ibu akan menikah kembali dengan pria lain.

"Enggak suka saja kalau ibu menikah lagi dengan orang lain, karena yang ini suka kasar, suka marah- marah ke saya," ujar Merpal, Kamis (15/6/2023).

Bukan hanya sekali ini saja Merpal mencoba membunuh sang ibu, tapi ternyata percobaan pembunuhan ini sudah dilakukannya sebanyak tiga kali.

"Alasannya masih sama karena saya tidak suka ibu saya menikah kembali," ungkapnya.

Bukan hanya ibunya saja yang pernah mendapat perlakukan kasar dari sang anak, tapi juga adiknya yang masih SD juga pernah dia pukul.

"Waktu itu adik saya pulang sekolah tapi langsung main jadi saya jengkel. Selain itu adik saya itu masih sering dikasih uang oleh ayah kandung saya sedangkan saya enggak," katanya.

Kini Anak sulung dari Marnila harus mendekam di ruang tahanan Polsek Ilir Barat I, selain itu ia juga mengaku memakai narkoba sejak SMP karena pergaulan yang salah

"Untuk memenuhi kebutuhan saya, saya juga pernah mencuri, open BO, ngamen, kuli bangunan, judi slot juga," katanya.

Halaman:
1 2
      
