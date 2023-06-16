Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

ABG Penusuk Ibu Kandung di Palembang Ternyata Usai Nyabu

Dede Febriansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |02:01 WIB
ABG Penusuk Ibu Kandung di Palembang Ternyata Usai <i>Nyabu</i>
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

PALEMBANG - Polisi mengungkap fakta baru terkait aksi penusukan yang dilakukan seorang anak, Muhammad Merpal Satria Pratama (18), terhadap ibu kandungnya, Marnila (49).

Kapolsek Ilir Barat I Palembang, Kompol Ginanjar Aliya Sukmana mengatakan, bahwa dari hasil pemeriksaan oleh penyidik diketahui jika pelaku melakukan aksi penusukan tersebut dalam kondisi dibawah pengaruh narkotika.

"Ketika pelaku yang merupakan anak korban ini melakukan aksi penganiayaan dengan menusukan obeng ke ibunya dalam kondisi pengaruh narkoba jenis sabu," ujar Kompol Ginanjar, Kamis (15/6/2023).

Dijelaskan Ginanjar, peristiwa yang terjadi di rumah korban di Jalan Sultan Mansyur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang tersebut terjadi lantaran pelaku kesal karena tidak diberi uang untuk membeli rokok.

"Saat kejadian, korban dan pelaku hanya tinggal berdua di rumah. Kemudian, pelaku meminta uang kepada korban. Namun, uang tersebut tidak ada," jelasnya.

Kesal tidak diberi uang, lanjut Ginanjar, pelaku kemudian mengambil satu buah palu dan memukulkan ke arah korban. Akibatnya, korban mengalami luka di lengan sebelah kiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement