NEWS

Pertamina Energizing Your Action: Ajak Generasi Muda sebagai Agen Perubahan Lingkungan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:41 WIB
Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam talkshow "We Are The Forefront of Change". (Foto: dok Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan lingkungan dengan mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan. Aksi nyata tersebut terangkum dalam kegiatan Pertamina Energizing Your Action, yang digelar hari ini, Sabtu (17/6/2023) di Jakarta.

"Kegiatan ini merupakan kampanye Pertamina dalam meningkatkan pemahaman dan menginspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam isu sustainability," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Ia mengungkapkan, sebagai perusahaan energi yang menggerakkan hidup masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Pertamina terus berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan.

Implementasi keberlanjutan telah dilakukan Pertamina antara lain melalui pengembangan energi transisi yakni pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti panas bumi (geothermal), hydrogen, solar PV, baterai, serta sumber energi baru lainnya.

Pertamina juga aktif dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca pada kegiatan operasionalnya, untuk mendukung upaya pencapaian Net Zero Emission 2060.

      
