Pertamina Energizing Your Action: Lingkungan Lestari, Masyarakat Sejahtera

JAKARTA - Kolaborasi antara pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan menjadi kunci mencapai tujuan keberlanjutan. Perilaku kecil dari setiap orang akan berdampak pada lingkungan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera di masa depan.

Hal ini menjadi diskusi dalam talkshow inspiratif “Giving Back to the Community, Giving Back to the Environment”, dalam acara Pertamina Energizing Your Action, Sabtu (17/6/2023) di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan.

Talkshow dibawakan oleh Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini, public figure sekaligus aktivis sosial Cinta Laura, dan penggiat Desa Energi Berdikari Pertamina di Karawang Enjang Ramdhani.

BACA JUGA:

Dalam sesi ini, Emma Sri Martini menyampaikan, pihaknya tak hanya menjalankan aktivitas bisnis dan operasi yang lebih ramah lingkungan. Namun, Pertamina juga berkolaborasi dengan banyak pihak, baik itu KLHK, institusi pendidikan hingga masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.