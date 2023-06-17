Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Gus Dur Ngebut Dikejar-kejar Motor Polisi, Ternyata Hanya Ingin Salaman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |06:01 WIB
Kala Gus Dur <i>Ngebut</i> Dikejar-kejar Motor Polisi, Ternyata Hanya Ingin Salaman
KH. Abdurrahman Wahid. (Foto: Ist.)
A
A
A

JAKARTA – KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok ulama dan negarawan yang disegani berbagai kalangan. Gus Dur juga dikenal dengan humor-humornya yang kerap membuat terpingkal serta sarat pesan.

Karena itu tidak heran jika banyak orang ingin bertemu dengan Gus Dur baik untuk bercengkerama, meminta nasihat dan doa, atau hanya ingin bersalaman.

Dilansir dari buku ‘Gus Durku Gus Dur Anda Gus Dur Kita’ karya Muhammad AS Hikam, suatu ketika Gus Dur diundang menjadi pembicara oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Jombang, Jawa Timur.

Setelah acara selesai, Gus Dur dan rombongannya bertolak ke Surabaya dengan mobil.

Namun, di perjalanan dua motor besar putih milik Polri tampak membuntuti mobil yang ditumpangi sang kiai tanpa membunyikan sirine. Mengetahui mobil mereka dibuntuti motor polisi, sopir pun memberi tahu Gus Dur.

Menanggapi laporan itu, Gus Dur meminta si sopir tetap menyetir biasa atau jika perlu mengebut.

Sang sopir pun akhirnya mengebut dan ternyata polisi juga ikut mengebut. Setelah berada di luar kota, kedua motor gede itu berhasil menyalip mobil Gus Dur.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
humor gus dur Gus Dur
