HOME NEWS NUSANTARA

Bangun Rumah Sakit di Hanau, Gubernur Sugianto Sabran: Seluruh Masyarakat Wajib Terlayani

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |22:04 WIB
Bangun Rumah Sakit di Hanau, Gubernur Sugianto Sabran: Seluruh Masyarakat Wajib Terlayani
Gubernur Sugianto Sabran memastikan seluruh masyarakat terlayani saat rumah sakit di Hanau telah rampung. (Foto: dok Pemprov Kalteng)
A
A
A

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) di bawah pimpinan Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo terus mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pasangan kepala daerah itu juga tetap fokus pada prioritas pembangunan meliputi infrastruktur, pendidikan dan perekonomian (ekspor), terutama fokus prioritas pembangunan pada bidang kesehatan.

Saat ini, Pemprov Kalteng tengah membangun fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan yang kini sudah mencapai 40 persen. RSUD milik pemerintah provinsi ini ditargetkan rampung akhir 2023, dan sudah operasional pada awal 2024.

Sebagai informasi, alasan pembangunan rumah sakit type B di Kabupaten Seruyan tersebut tidaklah berlebihan, jika melihat luasan Kalteng 1,5 kali Pulau Jawa, dan saat ini Kalteng merupakan provinsi terluas di Indonesia.

Gagasan visioner Gubernur Sugianto Sabran ini diapresiasi banyak pihak, karena dipandang sangat wajar dan idealnya aksesbilitas terhadap layanan kesehatan harus dipermudah dan merata ke seluruh wilayah.

Halaman:
1 2 3
      
