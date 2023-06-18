Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Horor! Warga Taliabu Diterkam Buaya saat Memanah Ikan di Laut

Ismail Sangaji , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |01:31 WIB
Horor! Warga Taliabu Diterkam Buaya saat Memanah Ikan di Laut
Warga diterkam buaya saat memanah ikan di laut/Foto: Ismail Sangaji
A
A
A

 

TALIABU - Seorang pria di desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara diterkam buaya saat sedang memanah ikan, Sabtu (17/6/2023).

Korban diketahui bernama Haris Setiawan, warga desa Wayo. Saat itu korban sedang asyik memanah ikan tidak jauh dari lokasi kejadian.

 BACA JUGA:

Saat sedang asyik memanah buruannya, korban dikagetkan dengan buaya dari belakang korban. Korban kemudian diterkam dan berteriak meminta tolong kepada warga yang berada di bibir pantai.

Warga yang mengetahui korban digigit buaya kemudian bergerak menggunakan perahu untuk menolong korban yang saat itu sedang bergelut dengan buaya.

 BACA JUGA:

Beruntung korban berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke rumah sakit Taliabu karena mendapatkan luka di bagian kepala, tangan dan bahu.


