Horor! Warga Taliabu Diterkam Buaya saat Memanah Ikan di Laut

TALIABU - Seorang pria di desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara diterkam buaya saat sedang memanah ikan, Sabtu (17/6/2023).

Korban diketahui bernama Haris Setiawan, warga desa Wayo. Saat itu korban sedang asyik memanah ikan tidak jauh dari lokasi kejadian.

Saat sedang asyik memanah buruannya, korban dikagetkan dengan buaya dari belakang korban. Korban kemudian diterkam dan berteriak meminta tolong kepada warga yang berada di bibir pantai.

Warga yang mengetahui korban digigit buaya kemudian bergerak menggunakan perahu untuk menolong korban yang saat itu sedang bergelut dengan buaya.

Beruntung korban berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke rumah sakit Taliabu karena mendapatkan luka di bagian kepala, tangan dan bahu.