Perindo Banten Optimis Kadernya Mampu Raup Suara Terbanyak di Pemilu 2024

TANGERANG - Partai Perindo Banten mengumpulkan seluruh kadernya baik bakal calon legislatif (Bacaleg) tingkat DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kota untuk Konsolidasi Pembekalan Pemenangan Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman, seluruh kader atau pun bacaleg Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 itu mampu meraup suara yang signifikan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kami sangat yakin dan optimis untuk di tahun 2024 bahwa caleg di tingkat Provinsi maupun Kota Tangerang pasti akan mendapatkan suara yang signifikan,” kata Agus saat ditemui di kantor DPD Perindo Tangerang, Minggu (18/6/2023).

Tak hanya itu, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu optimis meraup 2 digit suara. Hal itu sesuai dengan arahan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

“Kita belajar dari tahun 2019, mudah-mudahan di 2024 ini Partai Perindo bisa melampaui target yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum yaitu 2 digit di setiap masing-masing tingkatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsolidasi pembekalan itu akan terus dilakukan oleh pihaknya ke setiap DPD, para Bacaleg tingkat RI maupun Provinsi dan Kota.

(Arief Setyadi )