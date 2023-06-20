Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Ingat 1.000 Nomor Telepon

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahamn Wahid atau biasa disspa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang yertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang dikutip dari ‘Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa’ (2017). Alkisah,salah seorang sahabat Gus Dur, Ben Subrata menceritakan bahwa dia dan teman-temannya pernah berbincang bersama Gus Dur yang hampir isinya 80 persennya hanya lelucon.

Sedangkan 20 persennya baru serius. Meski terkadang teman-teman mulai membawakan obrolan itu dengan serius.

Subrata, pengusaha yang juga aktivis anti-diskriminasi ini, mengatakan suatu ketika Gus Dur pernah menyampaikan kepada dirinya dan beberapa teman.

“Dulu saya ingat seribu nomor telepon. Sekarang sepuluh nomor telepon saja susah!” kata Gus Dur, dikutip situs NU Online.