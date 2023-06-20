Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Ingat 1.000 Nomor Telepon

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:00 WIB
Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Ingat 1.000 Nomor Telepon
Presiden Abdurrahman Wahid (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTAPresiden ke-4 RI KH Abdurrahamn Wahid atau biasa disspa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang yertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang dikutip dari ‘Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa’ (2017). Alkisah,salah seorang sahabat Gus Dur, Ben Subrata menceritakan bahwa dia dan teman-temannya pernah berbincang bersama Gus Dur yang hampir isinya 80 persennya hanya lelucon.

Sedangkan 20 persennya baru serius. Meski terkadang teman-teman mulai membawakan obrolan itu dengan serius.

Subrata, pengusaha yang juga aktivis anti-diskriminasi ini, mengatakan suatu ketika Gus Dur pernah menyampaikan kepada dirinya dan beberapa teman.

“Dulu saya ingat seribu nomor telepon. Sekarang sepuluh nomor telepon saja susah!” kata Gus Dur, dikutip situs NU Online.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement