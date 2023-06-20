Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Posko Pelayanan PPDB SMA dan SMK, Gubernur Khofifah Pastikan Aduan Masyarakat Selesai Tuntas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:11 WIB
Tinjau Posko Pelayanan PPDB SMA dan SMK, Gubernur Khofifah Pastikan Aduan Masyarakat Selesai Tuntas
Gubernur Khofifah pastikan aduan masyarakat selesai dengan tuntas saat meninjau posko pelayanan PPDB SMA dan SMK Negeri di Jatim. (Foto: dok Pemprov Jatim)
A
A
A

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memastikan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK Negeri di Jatim dapat berjalan secara aman dan lancar.

Untuk itu, ia memantau langsung proses pelayanan PPDB Jatim yang ada di Kantor UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Jalan Jagir Sidoresmo V Surabaya, Selasa (20/6/2023).

 BACA JUGA:

Setibanya di lokasi, Gubernur Khofifah menyapa langsung masyarakat yang sedang mengantre giliran untuk menyampaikan kendalanya dalam proses PPDB yang sepenuhnya berlangsung secara online. Sebagian besar merupakan orang tua atau wali murid yang datang bersama anaknya.

Tidak hanya menyapa langsung masyarakat yang mengantre, Gubernur Khofifah turut meninjau langsung proses pelayanan tersebut. Termasuk meninjau ruangan call center dan menyapa para petugas operator yang bertugas. Dimana, dalam ruangan call center ini juga tersedia dashboard informasi untuk memantau pergerakan data proses PPDB.

Usai peninjauan, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa dalam proses PPDB jenjang SMA SMK negeri di Jatim ini sepenuhnya berlangsung secara online. Untuk itu Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan berbagai posko pelayanan terkait aduan atau kendala yang dihadapi para calon peserta didik dalam proses PPDB ini.

“Mereka datang ke kantor pelayanan UPT TIKP ini untuk melaporkan kendala atau keluhan yang dihadapi dalam proses PPDB. Macam-macam keluhannya tapi sebagian besar permasalahan yang sering muncul adalah PIN belum terbit karena salah atau kurang berkas. Untuk itu kami pastikan bahwa segala permasalahan atau kendala dalam proses PPDB ini harus tuntas,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam proses PPDB, Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim membuka posko layanan untuk masyarakat di seluruh SMA/SMK Negeri di Jatim, 24 kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim, Kantor UPT TIKP Jl. Jagir Sidoresmo V Surabaya, dan Kantor pusat Disdik Jatim Jl. Gentengkali no 33 Surabaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/1/3193678//dirut_bulog_ahmad_rizal_ramdhani_raih_gelar_doktor_di_ui-yfrJ_large.jpeg
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/11/3193673//alasan_tidak_bisa_cetak_emas_fisik_antam_di_pegadaian-wRvr_large.jpg
Inilah Alasan Tidak Bisa Cetak Emas Fisik ANTAM di Pegadaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/11/3193610//brilink-R7Mm_large.jpeg
Perluas Layanan Keuangan, BRILink Agen di Banyuasin Ini Permudah Transaksi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/11/3193478//bri_berdayakan_umkm_busana_muslim-I4GZ_large.jpg
UMKM Busana Muslim Ini Buktikan Kekuatan Produk Lokal di Kancah Global bersama BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/11/3193354//bri_kriti_by_lusy-eZyS_large.jpg
Lewat Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement