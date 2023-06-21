Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Kehidupan Soekarno, Tanggal Lahir hingga Di Mana Makamnya

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:01 WIB
Sejarah Kehidupan Soekarno, Tanggal Lahir hingga Di Mana Makamnya
Presiden Soekarno (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Sejarah kehidupan Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno atau biasa dikenal dengan Bung Karno sudah tercatat dalam sejarah.

Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Biografi Soekarno menarik dibahas karena dia menjadi saksi sejarah untuk memerdekan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Menurit biografinya, Soekarno meninggal pada tanggal 21 juni 1970. Adapun, tempat istirahat terakhirnya yakni di Blitar. Pemilihan kota itu didasarkan karena kepentingan politik pemerintahan Orde Baru dari Presiden Soeharto.

Meskipun sudah wafat, namun semangat dan perjuangan Ir Soekarno terus melekat di hati masyarakat Indonesia. Bahkan makam ayah kandung politisi partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini menjadi salah satu destinasi wisata menarik dan sering dikunjungi di Blitar, Jawa Timur.

Dikutip dari situs resmi Dinas Pariwisata Kota Blitar, makam Ir Soekarno ini terletak di Jalan Ir Soekarno, sebelah utara pusat kota Blitar. Jaraknya hanya satu kilometer dari Pusat Informasi & Perdagangan (PIPP).

Selain makam Ir Soekarno, di dalam Taman Makam ini terdapat pula beberapa makan keluarga presiden pertama Indonesia. Di antaranya adalah makam ayahanda, R Soekeni Sosrodihardjo dan ibunda Ida Ayu Nyoman Rai.

Halaman:
1 2
      
