Festival Gurita Tahun 2023 Di Kabupaten Kaur Masuk Dalam 110 Kharisma Event Nusantara

KAUR- Gelaran Festival Gurita Tahun 2023 di Kabupaten Kaur kali ini telah mendapat pengakuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf ) RI sekaligus telah dinobatkan dan masuk dalam 110 Kharisma Event Nusantara ( KEN ).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah saat membuka acara Festival Gurita Tahun 2023 di Kabupaten Kaur, bertempat di Pantai Wisata Laguna Samudra Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Rabu (21/6/3023).

Dalam acara pembukaan festival gurita tahun 2023 tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Parekraf yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Joshua Simanjuntak, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Wakil Bupati Kabupaten Kaur Herlian Muchrim, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua DPRD Kaur, Kepala Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Kepala Bank Bengkulu, Para Camat, Unsur Forkopimda dan sejumlah Wakil Bupati Kabupaten Tetangga serta Masyarakat di Kabupaten Kaur yang turut serta memeriahkan acara tersebut.

Gubernur Bengkulu mengatakan untuk mendapatkan pengakuan dari Kementerian Parekraf dan masuk dalam data Kharisma Event Nusantara itu tidak mudah karena butuh perjuangan yang maksimal dan proses yang sangat panjang dari pemerintah daerah.

"Berkat kerja sama, kolaborasi dan sinergitas antara pemda kabupaten Kaur dan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, Alhamdulillah festival gurita pada hari ini masuk dalam 110 Kharisma Event Nusantara," ujar Rohidin.