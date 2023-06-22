Mencekam! Kerusuhan di Penjara Wanita Tewaskan 41 Orang

HONDURAS - Kerusuhan berdarah kembali terjadi di penjara. Kali ini, 41 orang tewas akibat kerusuhan di sebuah penjara wanita di Honduras pada Selasa (21/6/2023).

Kerusuhan ini dilaporkan karena perkelahian antara geng yang bersaing. Setelah itu salah satu geng membakar sel.

BACA JUGA:

Imbas Kerusuhan Berdarah, Senegal Tutup Kedutaan dan Misi Diplomatiknya di Berbagai Negara

Para pejabat mengatakan api menyebabkan sebagian besar kematian, tetapi beberapa korban ditembak.

Wakil Menteri Keamanan negara itu, Julissa Villanueva, telah mengumumkan keadaan darurat dan berjanji akan menindak kekerasan.

BACA JUGA:

Dia juga mengizinkan "intervensi segera" dari petugas pemadam kebakaran, polisi dan militer.