Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

13 Negara dengan Jumlah Dokter Bedah Plastik Terbanyak di Dunia, Number One AS

Ajeng Wirachmi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |06:01 WIB
13 Negara dengan Jumlah Dokter Bedah Plastik Terbanyak di Dunia, <i>Number One</i> AS
Operasi plastik (foto: Healtline)
A
A
A

OPERASI PLASTIK, merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk tujuan estetika. Selain itu, operasi plastik juga dilakukan dengan tujuan lain seperti merekonstruksi bagian tubuh. Prosedur ini tentunya harus dilakukan oleh dokter ahli yang sangat berpengalaman di bidangnya.

Negara mana saja yang memiliki jumlah dokter bedah plastik terbanyak di dunia? Berikut daftarnya :

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah dokter bedah plastik terbanyak di dunia. Melansir data yang dipublikasi oleh Statista, negara berjuluk Negeri Paman Sam ini memiliki total 7.500 dokter bedah plastik yang tersebar di seluruh wilayah AS.

Sederet nama dokter bedah plastik terbaik di AS di antaranya adalah Julius Few, Steve Teitlebaum, Alan Matarasso, William Adams, Haideh Hirmand, Gary Linkov, Kevin Mosca, dan masih banyak lagi. Dokter-dokter terbaik di bidangnya itu memiliki klinik di Manhattan, Los Angeles, dan New York.

Dengan banyaknya dokter bedah plastik, maka tak heran bila AS juga menjadi negara yang paling banyak menjalankan prosedur operasi plastik. Data ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) menyatakan, ada 1,9 juta prosedur operasi plastik yang dilakukan di AS pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, prosedur terbanyak yang dilakukan adalah sedot lemak, lipatan kelopak mata, pembesaran payudara, dan mengencangkan payudara.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement