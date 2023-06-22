13 Negara dengan Jumlah Dokter Bedah Plastik Terbanyak di Dunia, Number One AS

OPERASI PLASTIK, merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk tujuan estetika. Selain itu, operasi plastik juga dilakukan dengan tujuan lain seperti merekonstruksi bagian tubuh. Prosedur ini tentunya harus dilakukan oleh dokter ahli yang sangat berpengalaman di bidangnya.

Negara mana saja yang memiliki jumlah dokter bedah plastik terbanyak di dunia? Berikut daftarnya :

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah dokter bedah plastik terbanyak di dunia. Melansir data yang dipublikasi oleh Statista, negara berjuluk Negeri Paman Sam ini memiliki total 7.500 dokter bedah plastik yang tersebar di seluruh wilayah AS.

Sederet nama dokter bedah plastik terbaik di AS di antaranya adalah Julius Few, Steve Teitlebaum, Alan Matarasso, William Adams, Haideh Hirmand, Gary Linkov, Kevin Mosca, dan masih banyak lagi. Dokter-dokter terbaik di bidangnya itu memiliki klinik di Manhattan, Los Angeles, dan New York.

Dengan banyaknya dokter bedah plastik, maka tak heran bila AS juga menjadi negara yang paling banyak menjalankan prosedur operasi plastik. Data ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) menyatakan, ada 1,9 juta prosedur operasi plastik yang dilakukan di AS pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, prosedur terbanyak yang dilakukan adalah sedot lemak, lipatan kelopak mata, pembesaran payudara, dan mengencangkan payudara.