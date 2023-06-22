Advertisement
HOME NEWS SUMUT

5 Fakta Polisi Ungkap Pembunuhan Wanita dalam Mobil di Medan, Motifnya Bukan Asmara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:01 WIB
5 Fakta Polisi Ungkap Pembunuhan Wanita dalam Mobil di Medan, Motifnya Bukan Asmara
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
MEDAN – Seorang wanita yang diidentifikasi sebagai Vonda Harianingsih, (50), ditemukan tewas penuh luka di dalam mobilnya di salah satu jalan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 7 Juni 2023. Penyelidikan polisi mengungkap apa yang menjadi motif dari pembunuhan itu.

Berikut fakta-fakta terkait motif pembunuhan Vonda:

1. Motif pembunuhan bukan terkait asmara

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan pembunuhan Vonda tidak terkait motif asmara seperti yang diduga sebelumnya. Valentino mengatakan pelaku JM menghabisi nyawa Vonda lantaran ingin mengambil ponsel milik korban.

"Jadi bukan asmara (motifnya). Tapi karena tersangka ingin menguasai ponsel korban," kata Valentino, Rabu (21/6/2023).

2. Pelaku JM tidak mengenal korban Vonda

Menurut Valentino, tersangka JM mengaku tidak mengenal korban dan hanya berkeinginan mengambil korban saat dia singgah ke mobil yang digunakan korban untuk berjualan minuman di wilayah Binjai.

3. Korban dibunuh dengan paving block

Pelaku JM mendatangi korban Vonda yang saat itu berjualan minuman di Taman PGRI, Kota Binjai dengan maksud merampok ponsel. Namun, korban melakukan perlawanan sehingga pelaku melakukan kekerasan yang menyebabkan korban tewas.

