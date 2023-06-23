Deretan Negara yang Miliki Kapal Selam Terbanyak, Rusia Urutan Berapa?

JAKARTA - Kapal selam merupakan salah satu alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat penting bagi pertahanan laut sebuah negara.

Tahukah Anda apa saja negara yang memiliki jumlah kapal selam paling banyak? Berikut daftarnya:

1. China

Data yang dipublikasi oleh Global Firepower menyebutkan bahwa China adalah negara dengan kapal selam terbanyak di dunia berjumlah 78 unit. Negeri Tirai Bambu itu diketahui sudah mulai membangun kapal selam sejak tahun 1962 hingga 1984.

Jumlah kapal selam yang diproduksi juga cukup banyak, mencapai 100 unit yang terdiri dari 80 kapal selam serang Romeo tipe 33 dan 20 unit kapal selam kelas Ming bertipe 35. Kapal selam terbaru buatan China memiliki teknologi siluman yang mampu meniru suara air dan menghindari sonar musuh.

Selain itu, teknologi terbaru tersebut juga bisa memblokir sonar aktif yang biasanya digunakan tentara Amerika Serikat (AS) dan para sekutunya.

2. Rusia

Rusia berada di posisi kedua dengan jumlah 70 unit kapal selam. Dari jumlah tersebut, sekitar 11 di antaranya adalah kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir.

Sisanya merupakan kapal selam berjenis serang diesel listrik, kapal selam serang bertenaga nuklir, dan kapal selam rudal jelajah tenaga nuklir. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia langsung melakukan pembangunan dengan melibatkan jaringan peneliti.