HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Negara Pengguna Instagram Terbanyak, Capai Ratusan Juta

Ajeng Wirachmi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:03 WIB
3 Negara Pengguna Instagram Terbanyak, Capai Ratusan Juta
Ilustrasi media sosial (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Setiap tahunnya, pengguna Instagram di dunia terus mengalami peningkatan.

Statista menyebut, jumlah pengguna Instagram pada tahun 2022 mencapai 1,28 miliar. Pada tahun 2023 ini, angkanya diproyeksikan naik menjadi 1,35 miliar orang.

Pengguna Instagram pada tahun 2025 diprediksi mencapai 1,44 miliar orang. Pengguna Instagram tentunya tersebar di seluruh negara.

Lantas, negara mana saja yang memiliki jumlah pengguna Instagram paling banyak? Berikut datanya:

1. India

India menduduki posisi pertama sebagai negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Statista, jumlah pengguna Instagran di negara itu menyentuh angka 229,5 juta orang per Januari 2023.

Sementara itu, data lainnya yang ada di laman Mint menyebut bahwa sebagian besar pengguna Instagram di India adalah anak-anak muda. Generasi muda tersebut tentunya mempunyai daya beli gawai tinggi.

Lebih dari 80% generasi muda di India menggunakan gawainya untuk mengambil gambar dan mengunggahnya di Instagram. Kelompok usia yang paling aktif menggunakan Instagram di India adalah 18 hingga 24 tahun.

