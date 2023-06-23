Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringatkan Masalah Keamanan Kapal Selam pada yang Hilang, Karyawan OceanGate Malah Dipecat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:01 WIB
Kapal Selam Titan yang dioperasikan OceanGate Expedition hilang di dekat bangkai Kapal Titanic. (Foto: Reuters)
KAPAL selam Titan yang dioperasikan Perusahaan OceanGate Expeditions hilang pada Minggu, (18/6/2023) saat membawa lima orang turis ke kedalaman Atlantik untuk melihat bangkai kapal Titanic. Belakangan terungkap bahwa kapal selam tersebut memiliki masalah keamanan yang sempat diangkat oleh para pakar dan karyawan OceanGate, namun diabaikan.

Pada 2018 Will Kohnen, ketua komite peer-review group Marine Technology Society (MTS) tentang kapal selam berawak, melalui sebuah surat menyampaikan kepada pendiri dan CEO OceanGate Stockton Rush, kekhawatiran luas tentang Titan. Kohnen prihatin bahwa OceanGate memilih untuk tidak mensertifikasi Titan melalui pihak ketiga seperti American Bureau of Shipping atau DNV, yang memiliki standar tentang keamanan kendaraan bawah air.

Setelah pembicaraan Kohnen dengan Rush, OceanGate kemudian memberi tahu penumpang tentang sifat eksperimental Titan. Penumpang diminta menandatangani pernyataan sebelum naik Titan, untuk mengidentifikasinya sebagai "kapal selam eksperimental yang belum disetujui atau disertifikasi oleh badan pengawas mana pun yang dapat mengakibatkan cedera fisik, trauma emosional atau kematian."

