5 Fakta Pencarian Kapal Selam Wisata yang Hilang Diperluas

JAKARTA - Tim penyelamat telah memperluas area pencarian kapal selam wisata yang hilang menjadi dua kali ukuran negara bagian Connecticut di Amerika Serikat (AS).

Lebih banyak kapal dan kendaraan bawah air akan bergabung dalam pencarian pada Kamis 22 Juni 2023.

Okezone merangkum 5 fakta pencarian Kapal Selam Wisata yang hilang saat melihat lokasi bangkai kapal Titanic. Berikut ulasannya:

1. Banyak Suara Terdeteksi dalam Pencarian Kapal Selam

Penjaga Pantai AS mengatakan lebih banyak suara telah terdeteksi dalam pencarian kapal selam yang hilang pada Minggu (18/6/2023) saat menyelam untuk melihat lokasi bangkai kapal Titanic.

Kapten Jamie Frederick mengatakan mereka tidak tahu suara apa itu dan angkatan laut AS membantu menganalisisnya.

2. Fokus Pencarian Dilakukan di Area Suara yang Terdeteksi

Berbicara selama konferensi pers di Boston, Kapten Frederick mengatakan sebuah pesawat pencari Kanada telah menangkap suara-suara bawah air pada Selasa (20/6/2023) dan Rabu (21/6/2023).

Itu telah mendorong tim pencari untuk mengalihkan fokusnya ke area di mana suara-suara itu terdeteksi.

Tapi masih belum jelas suara apa itu dan pencarian bawah air di area tempat mereka terdeteksi belum menghasilkan apa-apa.

3. 5 Kapal Permukaan dan 2 ROV Diterjunkan Cari Kapal Selam yang Hilang

Dia mengatakan dengan kedatangan lebih banyak kapal dan kendaraan bawah air, operasi pencarian juga akan dilanjutkan di tempat pencarian semula dilakukan. Luas keseluruhan laut yang dijelajahi sekitar 26.000 km persegi (10.000 mil persegi).

"Anda selalu memiliki harapan," kata Kapten Frederick, dikutip BBC.

"Ini adalah operasi pencarian dan penyelamatan 100%,” lanjutnya.

Saat ini ada lima kapal permukaan yang terlibat dalam pencarian, dengan lima lagi menuju ke daerah tersebut dalam waktu sekitar satu hari.