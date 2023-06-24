Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tokoh-Tokoh Kemerdekaan Ini Identik dengan Peci Hitamnya, Siapa Saja?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |05:01 WIB
Tokoh-Tokoh Kemerdekaan Ini Identik dengan Peci Hitamnya, Siapa Saja?
Ir Soekarno. (Foto: ist.)
JAKARTAPeci hitam yang lekat dengan umat Islam ternyata juga kerap diasosiasikan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, beberapa tokoh kemerdekaan Indonesia memiliki tampilan khas dengan peci hitam, jas, dan dasi.

Salah satu tokoh perjuangan yang identik dengan penampilan ini adalah proklamator dan Presiden pertama RI Soekarno. Saat tampil di depan publik, Bung Karno biasanya terlihat mengenakan setelan jas dengan tanda kepangkatan simbol militer dan peci hitam.

Bung Karno memilih peci sebagai kelengkapan pakaiannya karena peci merupakan lambang rakyat kecil pada masa itu. Beliau mengenakan pecinya sedikit miring ke kiri, yang menggambarkan simbol keberpihakan kepada rakyat (sosialis) melawan penjajahan.

Selain Bung Karno, tokoh perjuangan lain yang juga identik dengan peci hitamnya adalah Mohammad Natsir. Ulama dan politikus yang kemudian menjadi perdana menteri Indonesia itu mengenakan peci sebagai identitas pergerakan nasional, sekaligus untuk menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia.

Jenderal Soedirman juga merupakan tokoh perjuangan yang kerap mengenakan peci hitam saat tampil sehari-hari. Meski merupakan seorang pejabat tinggi militer, Jenderal Soedirman lebih sering terlihat mengenakan peci hitam di acara-acara resmi yang dia hadiri.

(Rahman Asmardika)

      
