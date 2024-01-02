Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Robert Mugabe, Presiden yang 30 Tahun Berkuasa di Zimbabwe

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:59 WIB
Robert Mugabe. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Robert Mugabe mengawali karir dengan menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1980 dan menjabat sebagai presiden Zimbabwe dar 1987 hingga 2017.

Sebagai perdana menteri, Mugabe awalnya mengikuti kursus pragmatis yang dirancang untuk meyakinkan petani dan pengusaha kulit putih di Zimbabwe, yang keterampilannya sangat penting bagi perekonomian.

Mugabe diperkenalkan dengan politik nasionalis ketika Mugabe menjadi mahasiswa di University College of Fort Hare, Afrika Selatan. Mugabe kembali ke Rhodesia pada tahun 1960 dan pada tahun 1963, Mugabe membantu Pendeta Ndabaningi Sithole untuk membentuk Uni Nasional Afrika Zimbabwe (ZANU) sebagai negara yang memisahkan diri dari Joshua Nkomo Persatuan Rakyat Afrika Zimbabwe (ZAPU).

Pada 1964, Mugabe ditangkap karena ‘pidato subversif’ dan menghabiskan 10 tahun di penjara. Pada akhir tahun 1974, Mugabe dibebaskan. Selama perang saudara yang mempertemukan penduduk mayoritas kulit hitam Rhodesia melawan melawan Rhodesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ian Smith, Mugabe adalah pemimpin bersama dengan Nkomo dari Front Patriotik (PF) Zimbabwe.

Mugabe membentuk pemerintahan koalisi antara partainya, ZANU-PF yang mendapatkan dukungan mayoritas orang Shona dan ZAPU Nkomo yang mendapatkan dukungan dari minoritas rakyat Ndebele.

      
Telusuri berita news lainnya
