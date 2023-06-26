Gubernur Kalteng Tutup Turnamen Bola Voli Antar Klub Tingkat Nasional

Palangka Raya – Usai sudah gempita gelar Gubernur Kalteng Cup Kejuaraan Bola Voli Antar Klub Tingkat Nasional yang di gelar pada ganggal 18-25 Juni tahun 2023. Kejurnas antar club ini ditutup secara resmi oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, bertempat di GOR Indoor Serbaguna Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya, Minggu (25/6/2023) malam.

Acara penutupan dilaksanakan setelah usai menyaksikan pertandingan final club putri antara club BHS 73 melawan TNI Angkatan Laut ( AL), dengan skor 3:0 dimenangkan oleh club BHS 73. Laga final dan acara penutupan dihadiri ribuan penonton yang memadati GOR Indoor Serbaguna.

Mengawali sambutannya Gubernur Kalteng mengatakan Kejurnas ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 66 Provinsi Kalimantan Tengah tahin 2023.

“Kami ingin memperkenalkan Kalimantan Tengah kepada Provinsi lain melalui bidang olahraga, dan nanti pada saat perayaan 17 Agustus, akan ada lagi pertandingan cabang olahraga Bola Basket, dilanjutkan dengan Bulu Tangkis dan Sepak Bola Piala Gubernur Cup untuk skala nasional” ucapnya.

Menurutnya, melalui ajang seperti ini, semua cabang olahraga bisa terbina dengan baik dan Kalimantan Tengah dan bisa banyak belajar, tidak tertinggal dari Provinsi lain.